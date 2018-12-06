Хлопчику стало погано: п'ятирічний українець врятував сім'ю від вогню (фото)

Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

В будинку проживає літній чоловік, його син з дружиною та онуком 2013 р.

В Миколаївській області у Вознесенському районі через пожежу в приватному житловому будинку отруїлась чадним газом сім'я з чотирьох людей. Як повідомили в четвер, 6 грудня, в прес-службі ГУ ДСНС України в Миколаївській області, інцидент стався в селі Таборівка в житловому будинку на вул. Центральна.

Разом із рятувальниками на місце події також прибули і лікарі.

У будинку проживає літній чоловік, його син з дружиною та онуком 2013 р.

Вночі п'ятирічному хлопчику стало погано і дитина розповіла про це батькам. Пізніше симптоми погіршення самопочуття почали проявлятися і у молодої людини.

Сім'я викликала лікарів, а ті, своєю чергою, прибувши за місцем виклику побачили, що з даху будинку йде дим.

Дідусь від госпіталізації відмовився, а дитини з батьками (з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом) доставили до лікувального закладу.

Фото: скріншот mk.dsns.gov.ua

Ліквідувати вогонь ускладнювало те, що дахове перекриття було зроблено з додаванням очерету і тривалий час тривало його тління.

У підсумку в 8:31 пожежу локалізували та о 08:47 ліквідували на площі 10 кв. м.

Як наголошується в повідомленні, до гасіння залучили 1 одиницю техніки та 4 чоловіки особового складу.

Як повідомлялося раніше, у Львові три людини отруїлися чадним газом.

Також ми писали про те, що раніше в Сумах під час ліквідації пожежі в житловому будинку були виявлені тіла трьох осіб.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області три людини отруїлися чадним газом у житловому будинку.

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Відео: РБК-Україна