У Запоріжжі молоду жінку облили кислотою: всі подробиці інциденту

Колаж РБК-Україна

Дівчина назвала того, хто винен у злочині зізналася, що поліція їй не допоможе

Мешканку Запоріжжя 24-річну Ольгу невідомий чоловік облив кислотою. Дівчина впевнена, що напад на неї замовив її колишній хлопець, який погрожував їй та її родині протягом трьох років. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю для видання "Голос Запоріжжя".

Інцидент стався 1 жовтня рано вранці, коли дівчина йшла на навчання. Невідомий чоловік облив її кислотою.

Ольга вже місяць знаходиться в опіковому центрі, так як постраждала велика частина її тіла. Їй належить курс реабілітації і кілька дорогих операцій.

Вона розповіла, що напад на неї замовив колишній хлопець, з яким вона зустрічалася протягом п'яти років, ще зі школи. Хлопець вступив в різні бандитські угруповання і на життя промишляє рекетом і здирництвом.

У 2015 році Ольга розлучилася з Євгеном, коли дізналася, чим він займається. Намагалася це зробити раніше, але він постійно погрожував їй.

Після розриву Євген став всіляко залякувати Ольгу та її сім'ю. Він зафарбував вікна кімнати, де жила Ольга, чорною фарбою, потім ці вікна вибив. Ще закидав петарди в квартиру, заливав двері монтажною піною, підпалив дзвінок.

Коли Ольга йшла на захист диплома, невідомий за дорученням Євгена облив дівчину зеленою фарбою з ніг до голови. Їй довелося перенести захист.

Як розповідає Ольга, після того, як він зрозумів, що дівчина не повернеться, він застосува більш жорстокі методи – маму Ольги побили в під'їзді і залили їй очі зеленкою і якимось балончиком. Після – жінка піддавалася нападам ще два рази.

Дівчина повідомила, що Євген знає про родину Ольги абсолютно все – графіки пересування, хто де працює, де навчається Оля. Вона стверджує, що хлопець постійно стежить за ними.

Одного разу на неї в під'їзді напав якийсь хлопець-спортсмен, який вдарив її в обличчя. Дівчині довелося довго лікуватися, і вона змушена була звільнитись з роботи. У 2016 році вона знову зазнала нападу – прямо в центрі міста колишній хлопець її покусав. Але це був єдиний випадок, коли він напав сам.

У всіх інших інцидентах приходили невідомі люди, які діяли на прохання Євгена. Крім того, у Євгена є друг, який служить у поліції. Він теж приходив до Ольги і умовляв її повернутися, бо буде тільки гірше.

Ольга розповіла, що неодноразово зверталася в поліцію і склала більше 10 заяв, але кожен раз їй відмовляли, так як поліцейські вважають, що недостатньо доказів.

В той фатальний день, Оля вийшла з дому рано вранці. Назустріч їй ішов чоловік, який був дуже схожий на бомжа. Дівчина не звернула на нього уваги. А коли він порівнявся з нею, він вилив їй в обличчя кислоту і втік.

Після нападу до неї один раз прийшли співробітники слідчо-оперативної групи і один раз допитав слідчий. Про те, як просувається розслідування, Ольга не знає. Каже, що ніяких конкретних просувань не помітила, так як її колишнього хлопця навіть не викликали на допит.

Дівчина зізнається, що боїться за власне життя і життя своїх близьких. Після виписки з лікарні вона боїться залишатися в рідному місті, так як їй постійно загрожує небезпека, а поліція ніяк не реагує.

У п'ятницю, 9 листопада, доки Ольга була в лікарні, Євген знову приходив до її матері. Він погрожував їй і сказав, що поки Оля до нього не повернеться, буде тільки гірше.

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Фото: "Голос Запоріжжя"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі показали фото жінки, яку колишній чоловік облив кислотою.

А також повідомляли про те, що з'явилися подробиці про дитину, якого облили кислотою в Одесі.

Відео: РБК-Україна