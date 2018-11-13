В Запорожье молодую женщину облили кислотой: все подробности инцидента

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Девушка назвала того, кто виноват в преступлении и призналась, что полиция ей не поможет

Жительницу Запорожья 24-летнюю Ольгу неизвестный мужчина облил кислотой. Девушка уверена, что нападение на нее заказал ее бывший парень, который угрожал ей и ее семье на протяжении трех лет. Об этом девушка рассказала в интервью для издания "Голос Запорожья".

Инцидент произошел 1 октября рано утром, когда девушка шла на учебу. Неизвестный мужчина облил ее кислотой.

Ольга уже месяц находится в ожоговом центре, так как пострадала большая часть ее тела. Ей предстоит курс реабилитации и несколько дорогостоящих операций.

Она рассказала, что нападение на нее заказал бывший парень, с которым она встречалась на протяжении пяти лет, еще со школы. Парень состоит в различных бандитских группировках и на жизнь промышляет рэкетом и вымогательством.

В 2015 году Ольга рассталась с Евгением, когда узнала, чем он занимается. Пыталась это сделать раньше, но он постоянно ей угрожал.

После разрыва Евгений стал всячески запугивать Ольгу и ее семью. Он закрасил окна комнаты, где жила Ольга, черной краской, потом эти окна выбил. Еще закидывал петарды в квартиру, заливал двери монтажной пеной, поджог звонок.

Когда Ольга шла на защиту диплома, неизвестный по поручению Евгения облил девушку зеленой краской с ног до головы. Ей пришлось перенести защиту.

Как рассказывает Ольга, после того, как он понял, что девушка не вернется, он предпринял более жестокие методы – маму Ольги избили в подъезде и залили ей глаза зеленкой и каким-то баллончиком. После – женщина подвергалась нападениям еще два раза.

Девушка сообщила, что Евгений знает о семье Ольги абсолютно все – графики передвижения, кто где работает, где учится Оля. Она утверждает, что парень постоянно следит за ними.

Однажды на нее в подъезде напал какой-то парень-спортсмен, который ударил ее в лицо. Девушке пришлось долго лечиться, и она вынуждена была уволится с работы. В 2016 году она снова подверглась нападению – прямо в центре города бывший парень ее покусал. Но это был единственный случай, когда он напал сам.

Во всех остальных инцидентах приходили неизвестные люди, которые действовали по просьбе Евгения. Кроме того, у Евгения есть друг, который служит в полиции. Он тоже приходил к Ольге и уговаривал ее вернуться, так как будет только хуже.

Ольга рассказала, что неоднократно обращалась в полицию и составила более 10 заявлений, но каждый раз ей отказывали, так как полицейские считают, что недостаточно доказательств.

В тот роковой день, Оля вышла из дома рано утром. Навстречу ей шел человек, который был очень похож на бомжа. Девушка не обратила на него внимания. А когда он с ней поравнялся, он вылил ей в лицо кислоту и убежал.

После нападения к ней один раз пришли сотрудники следственно-оперативной группы и один раз допросил следователь. О том, как продвигается расследование, Ольга не знает. Говорит, что никаких конкретных продвижений не заметила, так как ее бывшего парня даже не вызвали на допрос.

Девушка признается, что боится за собственную жизнь и жизнь своих близких. После выписки из больницы она боится оставаться в родном городе, так как ей постоянно грозит опасность, а полиция никак не реагирует.

В пятницу, 9 ноября, пока Ольга была в больнице, Евгений снова приходил к ее матери. Он угрожал ей и сказал, что пока Оля к нему не вернется, будет только хуже.

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Фото: "Голос Запорожья"

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали фото женщины, которую бывший муж облил кислотой.

А также сообщали о том, что появились подробности о ребенке, которого облили кислотой в Одессе.

Видео: РБК-Украина