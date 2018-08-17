"Глубокие ожоги": появились подробности о ребенке, которого облили кислотой в Одессе (видео)

Коллаж РБК-Украина

Соседи говорят, что мужчина, который совершил этот поступок – очень странный

Стали известны подробности инцидента в Одессе, где 50-летний мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой. Об этом передает ТСН.

Соседи говорят, что мужчина, который совершил этот поступок – очень странный. Люди говорят, что он уже не первый раз приставал к детям и делал им замечания.

По их словам, мужчина ругается, выпивает, ходит голым перед окном в общем – ведет себя странно. Но в полицию на него не жаловались.

"Глупее человека я не видел. Гонял тут детвору, за что и получал тумаков не один раз – и не раскаивается", - рассказал сосед нападавшего Николай Бухтер.

Дети признаются, что и сами дразнили мужчину, потому что он постоянно говорил всякие гадости, а также издевался над уличными котятами.

"Он говорил: я ваших мам... Ваши родители такие-сякие... Котятам тоже наливал яд – некоторые не пили, а некоторые выпили и умерли", - рассказали ребята.

В тот день 12-летний Саша приехал к дедушке в гости и пошел играть на улицу к друзям, которые здесь жили.

50-летний мужчина начал кричать, а затем выплеснул на детей жидкость.

"Это было все очень быстро, до того он начал нас дразнить, ругать матом – как всегда", - говорит друг пострадавшего Герман.

Мальчик пошел домой и не сразу понял всю серьезность травмы.

"Утром звонит ребенок: мама, печет очень сильно. Прислал фотографии. Я сразу за ним", - рассказала мать пострадавшего Наталья.

Эксперты со следов на асфальте выяснили, что мальчика облили серной кислотой.

Бутылку с остатками этого вещества нашли дома у этого хулигана. Мужчину задержали.

Врачи пока не берутся прогнозировать, останутся ли у мальчика шрамы на лице.

"Кислота всегда дает глубокие ожоги, самое главное – она проявляется не сразу. Должна полностью сойти мертвая ткань, этот некроз, потом мы увидим, будет ли оперативное лечение, или само заживет", - рассказал врач-комбустиолог ожогового отделения Одесской городской многопрофильной больницы №10 Олег Загребельный.

Тем временем правоохранители уже задержали мужчину, который так ужасно искалечил ребенка.

Видео: Мужчина облил ребенка кислотой (youtube.com/ТСН)

Ранее в Харьковской области подросток сорвался с обрыва.

Также родителей предупредили об опасном развлечении украинских подростков.

Международный день невинных детей - жертв агрессии