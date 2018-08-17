"Глубокие ожоги": появились подробности о ребенке, которого облили кислотой в Одессе (видео)

Соседи говорят, что мужчина, который совершил этот поступок – очень странный
Стали известны подробности инцидента в Одессе, где 50-летний мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой. Об этом передает ТСН.
Соседи говорят, что мужчина, который совершил этот поступок – очень странный. Люди говорят, что он уже не первый раз приставал к детям и делал им замечания.
По их словам, мужчина ругается, выпивает, ходит голым перед окном в общем – ведет себя странно. Но в полицию на него не жаловались.
"Глупее человека я не видел. Гонял тут детвору, за что и получал тумаков не один раз – и не раскаивается", - рассказал сосед нападавшего Николай Бухтер.
Дети признаются, что и сами дразнили мужчину, потому что он постоянно говорил всякие гадости, а также издевался над уличными котятами.
"Он говорил: я ваших мам... Ваши родители такие-сякие... Котятам тоже наливал яд – некоторые не пили, а некоторые выпили и умерли", - рассказали ребята.
В тот день 12-летний Саша приехал к дедушке в гости и пошел играть на улицу к друзям, которые здесь жили.
50-летний мужчина начал кричать, а затем выплеснул на детей жидкость.
"Это было все очень быстро, до того он начал нас дразнить, ругать матом – как всегда", - говорит друг пострадавшего Герман.
Мальчик пошел домой и не сразу понял всю серьезность травмы.
"Утром звонит ребенок: мама, печет очень сильно. Прислал фотографии. Я сразу за ним", - рассказала мать пострадавшего Наталья.
Эксперты со следов на асфальте выяснили, что мальчика облили серной кислотой.
Бутылку с остатками этого вещества нашли дома у этого хулигана. Мужчину задержали.
Врачи пока не берутся прогнозировать, останутся ли у мальчика шрамы на лице.
"Кислота всегда дает глубокие ожоги, самое главное – она проявляется не сразу. Должна полностью сойти мертвая ткань, этот некроз, потом мы увидим, будет ли оперативное лечение, или само заживет", - рассказал врач-комбустиолог ожогового отделения Одесской городской многопрофильной больницы №10 Олег Загребельный.
Тем временем правоохранители уже задержали мужчину, который так ужасно искалечил ребенка.
Видео: Мужчина облил ребенка кислотой (youtube.com/ТСН)
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