"Глибокі опіки": з'явилися подробиці про дитину, яку облили кислотою в Одесі (відео)

Колаж РБК-Україна

Сусіди кажуть, що чоловік, який здійснив цей вчинок – дуже дивний

Стали відомі подробиці інциденту в Одесі, де 50-річний чоловік облив 12-річної дитини кислотою. Про це передає ТСН.

Сусіди кажуть, що чоловік, який здійснив цей вчинок – дуже дивний. Люди кажуть, що він вже не перший раз чіплявся до дітей і робив їм зауваження.

За їх словами, чоловік свариться, випиває, ходить голим перед вікном загалом веде себе дивно. Але в поліцію на нього не скаржилися.

"Дурнішої людини я не бачив. Ганяв тут дітвору, за що і отримував стусанів не один раз – і не кається", - розповів сусід нападника Микола Бухтер.

Діти зізнаються, що самі дражнили чоловіка, тому що він постійно говорив всякі гидоти, а також знущався над вуличними кошенятами.

"Він говорив: я ваших мам... Ваші батьки такі-сякі... Кошенятам теж наливав отруту – деякі не пили, а деякі випили і померли", - розповіли хлопці.

В той день 12-річний Сашко приїхав до дідуся в гості і пішов гратися на вулицю до друзів, які тут жили.

50-річний чоловік почав кричати, а потім виплеснув на дітей рідину.

"Це було все дуже швидко, до того він почав дражнити нас, сварити матюками – як завжди", - каже друг потерпілого Герман.

Хлопчик пішов додому і не відразу зрозумів усю серйозність травми.

"Вранці дзвонить дитина: мама, пече дуже сильно. Надіслав фотографії. Я відразу за ним", - розповіла мати потерпілого Наталя.

Експерти зі слідів на асфальті з'ясували, що хлопчика облили сірчаною кислотою.

Пляшку з залишками цієї речовини знайшли вдома у цього хулігана. Чоловіка затримали.

Лікарі поки не беруться прогнозувати, чи залишаться у хлопчика шрами на обличчі.

"Кислота завжди дає глибокі опіки, найголовніше – вона проявляється не відразу. Повинна повністю зійти мертва тканина, цей некроз, потім ми побачимо, чи оперативне лікування, або саме заживе", - розповів лікар-комбустіолог опікового відділення Одеської міської багатопрофільної лікарні №10 Олег Загребельний.

Тим часом правоохоронці вже затримали чоловіка, який так жахливо скалічив дитину.

Відео: Чоловік облив дитини кислотою (youtube.com/ТСН)

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