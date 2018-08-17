"Глибокі опіки": з'явилися подробиці про дитину, яку облили кислотою в Одесі (відео)

Сусіди кажуть, що чоловік, який здійснив цей вчинок – дуже дивний
Стали відомі подробиці інциденту в Одесі, де 50-річний чоловік облив 12-річної дитини кислотою. Про це передає ТСН.
Сусіди кажуть, що чоловік, який здійснив цей вчинок – дуже дивний. Люди кажуть, що він вже не перший раз чіплявся до дітей і робив їм зауваження.
За їх словами, чоловік свариться, випиває, ходить голим перед вікном загалом веде себе дивно. Але в поліцію на нього не скаржилися.
"Дурнішої людини я не бачив. Ганяв тут дітвору, за що і отримував стусанів не один раз – і не кається", - розповів сусід нападника Микола Бухтер.
Діти зізнаються, що самі дражнили чоловіка, тому що він постійно говорив всякі гидоти, а також знущався над вуличними кошенятами.
"Він говорив: я ваших мам... Ваші батьки такі-сякі... Кошенятам теж наливав отруту – деякі не пили, а деякі випили і померли", - розповіли хлопці.
В той день 12-річний Сашко приїхав до дідуся в гості і пішов гратися на вулицю до друзів, які тут жили.
50-річний чоловік почав кричати, а потім виплеснув на дітей рідину.
"Це було все дуже швидко, до того він почав дражнити нас, сварити матюками – як завжди", - каже друг потерпілого Герман.
Хлопчик пішов додому і не відразу зрозумів усю серйозність травми.
"Вранці дзвонить дитина: мама, пече дуже сильно. Надіслав фотографії. Я відразу за ним", - розповіла мати потерпілого Наталя.
Експерти зі слідів на асфальті з'ясували, що хлопчика облили сірчаною кислотою.
Пляшку з залишками цієї речовини знайшли вдома у цього хулігана. Чоловіка затримали.
Лікарі поки не беруться прогнозувати, чи залишаться у хлопчика шрами на обличчі.
"Кислота завжди дає глибокі опіки, найголовніше – вона проявляється не відразу. Повинна повністю зійти мертва тканина, цей некроз, потім ми побачимо, чи оперативне лікування, або саме заживе", - розповів лікар-комбустіолог опікового відділення Одеської міської багатопрофільної лікарні №10 Олег Загребельний.
Тим часом правоохоронці вже затримали чоловіка, який так жахливо скалічив дитину.
Відео: Чоловік облив дитини кислотою (youtube.com/ТСН)
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