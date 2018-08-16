Опасное селфи: в Харьковской области подросток сорвался с обрыва

Иллюстративное фото (pixabay)

Пострадавшая девочка госпитализирована

В Харьковской области 13-летняя девочка сорвалась с обрыва во время селфи. Об этом сообщает "Сегодня".

Инцидент произошел в среду, 15 августа в городе Чугуев Харьковской области. 13- летняя девочка решила сделать селфи, стоя на краю обрыва, но оступилась и полетела с высокого обрыва в овраг.

К счастью, крики девочки услышал начальник военного патруля Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП, который находился неподалеку от места происшествия.

Он привел к оврагу военных, которые оцепили место происшествия и отвели остальных детей на безопасное расстояние.

Затем они спустились в овраг к пострадавшей девочке и вынесли ее на руках, так как самостоятельно она не могла передвигаться. Первую помощь ребенку оказала медсестра отделения ВСП.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала подростка в больницу. Военнослужащим объявили благодарность за спасение ребенка.

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А также сообщали о том, что родителей предупредили об опасном развлечении украинских подростков.

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Видео: РБК-Украина