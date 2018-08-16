Небезпечне селфи: у Харківській області підліток зірвався з обриву

Постраждала дівчинка госпіталізована
У Харківській області 13-річна дівчинка зірвалася з обриву під час селфи. Про це повідомляє "Сегодня".
Інцидент стався в середу, 15 серпня в місті Чугуїв Харківської області. 13 - річна дівчинка вирішила зробити селфи, стоячи на краю обриву, але спіткнулася і полетіла з високого обриву в яр.
На щастя, крики дівчинки почув начальник військового патруля Військової служби правопорядку Харківського зонального відділу ВСП, який знаходився неподалік від місця події.
Він привів до яру військових, які оточили місце події і відвели інших дітей на безпечну відстань.
Потім вони спустилися в яр до постраждалої дівчинки і винесли її на руках, бо самостійно вона не могла пересуватися. Першу допомогу дитині надала медсестра відділення ВСП.
На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала підлітка в лікарню. Військовослужбовцям оголосили подяку за порятунок дитини.
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Відео: РБК-Україна