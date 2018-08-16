Небезпечне селфи: у Харківській області підліток зірвався з обриву

Ілюстративне фото (pixabay)

Постраждала дівчинка госпіталізована

У Харківській області 13-річна дівчинка зірвалася з обриву під час селфи. Про це повідомляє "Сегодня".

Інцидент стався в середу, 15 серпня в місті Чугуїв Харківської області. 13 - річна дівчинка вирішила зробити селфи, стоячи на краю обриву, але спіткнулася і полетіла з високого обриву в яр.

На щастя, крики дівчинки почув начальник військового патруля Військової служби правопорядку Харківського зонального відділу ВСП, який знаходився неподалік від місця події.

Він привів до яру військових, які оточили місце події і відвели інших дітей на безпечну відстань.

Потім вони спустилися в яр до постраждалої дівчинки і винесли її на руках, бо самостійно вона не могла пересуватися. Першу допомогу дитині надала медсестра відділення ВСП.

На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала підлітка в лікарню. Військовослужбовцям оголосили подяку за порятунок дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі зникли дві 15-річні дівчинки.

А також повідомляли про те, що батьків попередили про небезпечну розвагу українських підлітків.

На одній з українських електричок знову були помічені підлітки-зацеперы. Пасажир поїзда зняв двох дівчаток на камеру.

Відео: РБК-Україна