Ушли из больницы неизвестно куда: в Киеве пропали две 15-летние девочки

Фото: Пропавшие в Одессе 15-летние девочки (od.npu.gov.ua)

Подростки ушли из больницы неизвестно куда

В Одессе пропали две несовершеннолетние девочки: Боенко Людмила Игоревна и Боенко Екатерина Игоревна. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

Обе девочки 2003-го года рождения. Их разыскивает Беляевский отдел полиции ГУНП в Одесской области.

Они самовольно покинули больницу, а куда именно и с какой целью отправились подростки – неизвестно.

Известно только то, во что они были одеты.

Так, на Людмиле Боенко были надеты синие джинсовые шорты и светлая футболка, а на Екатерине – розовое платье в цветочек.

Полиция написала особые приметы пропавших детей: Людмиле на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, у нее худощавое телосложение, Екатерине на вид примерно такого же возраста, как и сестра, рост 155-165 см, телосложение так же худощавое.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой о помощи. При получении каких-либо данных о месте нахождения исчезнувших девочек, просят обратиться по телефонам: 779-43-92, 779-46-62, (048)52-25-771 или 102.

Напомним, в столице так же пропала 15-летняя девочка, под Киевом ушел в школу и не вернулся 12-летний мальчик.

А в Днепре жестоко избили девочку, она была не первой, на кого напали.

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)