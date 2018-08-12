Пішли з лікарні невідомо куди: в Києві зникли дві 15-річні дівчатка

Фото: Зниклі в Одесі 15-річні дівчатка (od.npu.gov.ua)

Підлітки пішли з лікарні невідомо куди

В Одесі зникли дві неповнолітні дівчинки: Боєнко Людмила Ігорівна і Боєнко Катерина Ігорівна. Про це повідомляється на сайті Нацполиції в Одеській області.

Обидві дівчинки 2003-го року народження. Їх розшукує Біляївський відділ поліції ГУНП в Одеській області.

Вони самовільно покинули лікарню, а куди саме і з якою метою вирушили підлітки – невідомо.

Відомо тільки те, у що вони були одягнені.

Так, на Людмилі Боєнко були надіті сині джинсові шорти і світла футболка, а на Катерині – рожеве плаття в квіточку.

Поліція написала особливі прикмети зниклих дітей: Людмилі на вигляд 15-16 років, зріст 155-160 см, у неї худорляву статуру, Катерині на вигляд приблизно такого ж віку, як і сестра, зріст 155-165 см, статура так само худорляве.

Співробітники поліції звертаються з проханням про допомогу. При отриманні будь-яких даних про місці перебування зниклих дівчаток, просять звернутися за телефонами: 779-43-92, 779-46-62, (048)52-25-771 або 102.

Нагадаємо, в столиці так само пропала 15-річна дівчинка, під Києвом пішов до школи та не повернувся 12-річний хлопчик.

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