"Может плохо закончиться": родителей предупредили об опасном развлечении украинских подростков (видео)

В сети показали очередных зацеперов
На одной из украинских электричек снова были замечены подростки-зацеперы. Пассажир поезда снял двух девочек на камеру. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
"Уважаемые родители! Пожалуйста, поговорите со своими детьми о вреде подобных поездок, даже если их нет на этом видео. Подобные поездки могут очень плохо закончиться", - отметили в сообществе.
Видео: Подростки (facebook.com/KyivOperativ)
"Ловить их, и штрафовать родителей на значительную сумму, тогда родители найдут ремни и другие средства воздействия на своих безмозглых чад", - прокомментировала одна из пользователей.
"Естественный отбор", - отметили в сети.
"Эх, ремня бы дать", - написал Andrik Harek.
"Закономерно они закончатся", - добавил Андрей Григорьев.
"Романтики", - написал Олег Филинский.
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Ранее "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть.
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