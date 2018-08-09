"Может плохо закончиться": родителей предупредили об опасном развлечении украинских подростков (видео)

Фото: kyivcity travel

В сети показали очередных зацеперов

На одной из украинских электричек снова были замечены подростки-зацеперы. Пассажир поезда снял двух девочек на камеру. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Уважаемые родители! Пожалуйста, поговорите со своими детьми о вреде подобных поездок, даже если их нет на этом видео. Подобные поездки могут очень плохо закончиться", - отметили в сообществе.

Видео: Подростки (facebook.com/KyivOperativ)

"Ловить их, и штрафовать родителей на значительную сумму, тогда родители найдут ремни и другие средства воздействия на своих безмозглых чад", - прокомментировала одна из пользователей.

"Естественный отбор", - отметили в сети.

"Эх, ремня бы дать", - написал Andrik Harek.

"Закономерно они закончатся", - добавил Андрей Григорьев.

"Романтики", - написал Олег Филинский.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть.

Недавно в сети показали еще одного несовершеннолетнего зацепера.

Кстати, в Киеве подростки устроили экстремальную поездку.

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