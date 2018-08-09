"Може погано закінчитися": батьків попередили про небезпечну розвагу українських підлітків (відео)

Фото: kyivcity travel

У мережі показали чергових зацеперів

На одній з українських електричок знову були помічені підлітки-зацепери. Пасажир поїзда зняв двох дівчаток на камеру. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Шановні батьки! Будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми про шкоду подібних поїздок, навіть якщо їх немає на цьому відео. Подібні поїздки можуть дуже погано закінчитися", - відзначили в спільноті.

Відео: Підлітки (facebook.com/KyivOperativ)

"Ловити їх, і штрафувати батьків на значну суму, тоді батьки знайдуть ремені та інші засоби впливу на своїх безмозглих чад", - прокоментувала одна з користувачів.

"Природний відбір", - відзначили в мережі.

"Ех, ременя б дати", - написав Andrik Harek.

"Закономірно вони закінчаться", - додав Андрій Григор'єв.

"Романтики", - написав Олег Філінський.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу.

Нещодавно в мережі показали ще одного неповнолітнього зацепера.

До речі, в Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку.

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