У Запоріжжі вандали облили фарбою мурал, присвячений українській революції

Фото: Мурал у Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Історичний мурал відкрили в грудні 2018 року

4 січня в Запоріжжі вандали облили червоною фарбою мурал, присвячений українській революції 1917-1921 років. Його відкрили в грудні 2018 року. Про акт вандалізму стало відомо 5 січня. Мурал зображений на фасаді обласного театру ляльок по вулиці Жуковського, в тій частині міста, де в ті роки йшли бої. Композиція - це три образи воїнів - козака, полковника Петра Болбочана та сучасного воїна.

У полициии повідомили, що невідомі закидали чорною фарбою зображення полковника армії УНР Петра Болбочана і безіменного українського військовослужбовця. Зображення козака на мурале не постраждало. Поліція веде розслідування по даній справі.

Відео: Вандали облили фарбою мурал у Запоріжжі (facebook.com/SuspilneZP)

Фото: У Запоріжжі осквернили мурал (zp.npu.gov.ua)

На сторінці "Патріоти України" у Facebook люди на цю новину відреагували гнівними коментарями.

"Сволоти", - написала Олена Заграй

"Бесітесь, це вам не допоможе", - прокоментував Сергій Стецура.

"кляті Москалі", - відреагувала Олександра Лан.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/)

Як раніше ми писали, у Запоріжжі любителі петард обстріляли активіста.