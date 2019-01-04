Сделал замечание: в Запорожье любители петард обстреляли активиста

Видео: (YouTube/Новости Z)

Вечером 31 декабря в Запорожье в одном из дворов Южного микрорайона на активиста напали злоумышленники. Мужчина сделал замечание, за что получил выстрел в ногу. Об этом информирует в своем сюжете Телеканал Z.

Местный активист Владислав Погорелов рассказал, как у него возник конфликт с вандалами, которые поджигали петарды возле припаркованных автомобилей. Он хотел защитить свое имущество от хулиганов и сделал замечание.

Скриншот видео: (YouTube/Новости Z)

Однако злоумышленники слушать его не стали: выстрелили в колено и покинули место преступления на своей машине. Через некоторое время правоохранители обнаружили автомобиль в нескольких кварталах и задержали одного из подозреваемых.

"Проблема со связками, есть повреждения. Вроде как ходить буду. Два выстрела я услышал и третий выстрел я почувствовал, мне попали в колено. Рядом со мной стояла моя супруга, которая на восьмом месяце беременности. Люди направляли пистолет не только в меня, но и в нее", - рассказывает пострадавший.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения - два месяца под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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