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Зробив зауваження: у Запоріжжі любителі петард обстріляли активіста

STYLERЖиття    04.01.2019 - 14:24

Відео: (YouTube/Новини Z)

Увечері 31 грудня в Запоріжжі в одному з дворів Південного мікрорайону на активіста напали зловмисники. Чоловік зробив зауваження, за що отримав постріл у ногу. Про це інформує у своєму сюжеті Телеканал Z.

Місцевий активіст Владислав Погорєлов розповів, як у нього виник конфлікт з вандалами, які підпалювали петарди біля припаркованих автомобілів. Він хотів захистити своє майно від хуліганів і зробив зауваження.

Зробив зауваження: у Запоріжжі любителі петард обстріляли активістаСкріншот відео: (YouTube/Новини Z)

Однак зловмисники слухати його не стали: вистрілили в коліно і покинули місце злочину на своїй машині. Через деякий час правоохоронці виявили автомобіль в декількох кварталах і затримали одного з підозрюваних.

"Проблема зі зв'язками, є пошкодження. Ніби як буду ходити. Два постріли я почув і третій постріл я відчув, що мені потрапили в коліно. Поруч зі мною стояла моя дружина, яка на восьмому місяці вагітності. Люди направляли пістолет не тільки в мене, але і в неї", - розповідає постраждалий.

На час слідства підозрюваному обрано запобіжний захід - два місяці під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові через феєрверк чоловікові відірвало кисть. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Відзначається, що піротехніку він купив на ринку.

Як повідомлялося раніше, волонтери закликали українців відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч.

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