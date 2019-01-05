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В Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революции

STYLERПроисшествия    05.01.2019 - 21:46
В Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революции
Фото: Мурал в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Исторический мурал открыли в декабре 2018 года

4 января в Запорожье вандалы облили красной краской мурал, посвященный украинской революции 1917-1921 годов. Его открыли в декабре 2018 года. Об акте вандализма стало известно 5 января. Мурал изображен на фасаде областного театра кукол по улице Жуковского, в той части города, где в те годы шли бои. Композиция - это три образа воинов - казака, полковника Петра Болбочана и современного воина.

В полициии сообщили, что неизвестные забросали черной краской изображение полковника армии УНР Петра Болбочана и безымянного украинского военнослужащего. Изображение казака на мурале не пострадало. Полиция ведет расследование по данному делу.

Видео: Вандалы облили краской мурал в Запорожье (facebook.com/SuspilneZP)

В Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революцииФото: В Запорожье осквернили мурал  (zp.npu.gov.ua)

На странице "Патриоты Украины" в Facebook люди на эту новость отреагировали гневными комментариями.

"Сволочи", - написала Елена Заиграй

"Беситесь, это вам не поможет", - прокомментировал Сергей Стецура.

"Москали проклятые", - отреагировала Александра Лан.

В Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революции

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/)

Как ранее мы писали, в Запорожье любители петард обстреляли активиста.

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