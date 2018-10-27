У Запорізькій області чоловік поранив знайомого і стріляв у поліцейських

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік був напідпитку, його вже затримали

В Запорізькій області, у місті Енергодар чоловік, здійснюючи спробу втечі поліцейських, відкрив проти них стрілянину. Про це повідомляє сайт Нацполиції в Запорізькій області. Це сталося у п'ятницю, 26 жовтня.

В повідомленні джерела написано, що правопорушник спочатку відкрив стрілянину по своєму знайомому в його ж квартирі, а потім втік з місця злочину. Поліцейські дуже швидко вирахували місце перебування зловмисника, однак при затриманні він несподівано став стріляти в співробітників поліції. Через це одного з правоохоронців довелося вистрілити в злочинця.

У результаті чоловіка, в якого стріляв бешкетник, госпіталізували з діагнозом "проникаюче поранення ока", а злочинця доставили в лікарню з діагнозом "травматична непроникаюче поранення шиї". Виявилося, що той, хто стріляв, був п'яним, до речі, його вже затримали. На щастя ніхто з поліцейських не постраждав.

"Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). В діях підозрюваного також вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)", - повідомили поліцейські.

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Відео: (video.rbc.ua)