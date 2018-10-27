В Запорожской области мужчина ранил знакомого и стрелял в полицейских

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина был пьян, его уже задержали

В Запорожской области, в городе Энергодар мужчина, совершая попытку побега полицейских, открыл против них стрельбу. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области. Это произошло в пятницу, 26 октября.

В сообщении источника написано, что правонарушитель сначала открыл стрельбу по своему знакомому в его же квартире, а потом сбежал с места преступления. Полицейские очень быстро вычислили место нахождения злоумышленника, однако при задержании он неожиданно стал стрелять в сотрудников полиции. Из-за этого одному из правоохраниетелей пришлось выстрелить в преступника.

В итоге мужчину, в которого стрелял дебошир, госпитализировали с диагнозом "проникающее ранение глаза", а преступника доставили в больницу с диагнозом "травматическое непроникающее ранения шеи". Оказалось, что стрелявший был пьяным, кстати, его уже задержали. К счастью никто из полицейских не пострадал.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В действиях подозреваемого также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц)", - сообщили полицейские.

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Видео: (video.rbc.ua)