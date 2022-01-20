"Жаліли і не повідомляли": у мережі розповіли про вбитого хлопчика під Запоріжжям і підозрюваних

У поліції Запоріжжя розповіли про розслідування справи про жорстоке вбивство 11-річного Максима Самофалова , якого розшукували п'ять місяців, і зазначили, що не можуть стверджувати, що дитину викрали, а сам хлопчик "однозначно знав своїх майбутніх вбивць".

Максим проживав більше часу у бабусі, а не з мамою і вітчимом, а потім його відправили в інтернат в селі Терпіння. Звідти хлопчик частенько збігав і бродяжив.

"Як хлопчик виживав на вулиці? Просив поїсти у людей, іноді пропонував свої послуги як недорогу робочу силу: комусь допомагав", - розповіла прес-офіцер поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Так, Максима час від часу бачили разом з цими чоловіками. Правоохоронці допускають, що хлопчик міг добровільно сісти до підозрюваних в машину, і ті відвезли його в приватний будинок в селищі Радивонівка Якимівського району (за 10 км від рідного села), який належить бабусі одного із затриманих.

"До речі, ми поки перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика в підвалі силою. Цілком можливо, що він просто якийсь час жив там, ховаючись, щоб його не відправили знову в інтернат. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе погано повести, і його почали бити", - каже вона.

У поліції також розповіли, що зараз немає інформації, чи піддавався хлопчик сексуальній нарузі з боку підозрюваних.

"Тіло дитини пролежало в землі досить довго. изначити, чи було сексуальне насильство, по останках хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи говоритимуть про це", - зазначила Лебединська.

Коли правоохоронці проводили операцію із затримання підозрюваних, були залучені бійці спецпідрозділу КОРД, оскільки чоловікам після скоєного було нічого втрачати.

"Невідомо, чого можна від них чекати. Один з них дев'ять років відсидів на зоні зґвалтування. Другий був судимий за викрадення людини. Перестороги були не зайвими", - розповіли в поліції.

До речі, нагадаємо, що після затримання підозрювані зізналися ще в одному вбивстві, розповівши, що у вересні минулого року вбили 48-річну жінку, яка вважалася зниклою безвісти, та кинули її тіло в річку.

У мережі розповідають про підозрюваних та їх жертву

Тим часом в мережі стали з'являтися повідомлення про те, що одному з підозрюваних раніше вдавалося уникнути покарання за минуле злодіяння. Також місцеві жителі пишуть, що багато хто бачив Максима на вулиці до його зникнення, але нібито "нікому не було до цього діла".

Так, у Facebook-групі "Akimovka Online" розповіли про випадок викрадення і знущань над чоловіком, у якого підозрюваний на прізвисько Череп "вибивав" борг 13 тисяч гривень на прохання однієї жінки. Тоді потерпілому вдалося втекти і він звернувся до поліції. Зловмисника затримали, але суд дав йому 4 роки умовно.

"Всі знали про минулі діяння цієї тварини, але він завжди уникав покарання! Це не людина, це маніяк! Скільки він заподіяв людям зла... А якби його спочатку покарали за самий його перший злочин і він поніс покарання, може такого і не було б..."- написала мешканка Якимівки Аліна Бесперстова.

"Наскільки я розумію з коментарів, один з них, це той який побив до напівсмерті Віктора Миколайовича, він навіть не сів. А якби тоді його посадили, хлопчик був би живий! Шкода, що все вирішують гроші", - розповідає Наталія Бетин із Запоріжжя.

"Слідство мало бути ще коли дитина зникла, і говорили прямо, що він водився з ним! А поліція місцева знала, хто такий цей Череп і на що він здатний!!!!" - обурюється Аліна Бідзінова, реагуючи на слова одного з користувачів мережі, що поки йдуть оперативно-слідчі заходи, не можна розголошувати таємницю слідства.

"Не менш винні дорослі, які допустили цю подію. Всі прекрасно знають, що хлопчик бродяжив днями і ночами, і нікому не було до цього діла. Шкода дитину, до останнього сподівалася що хлопчик живий..." - розповідати Ната Етоя.

"Я повністю згодна, на сьогодні всі знайомі дзвонять і кажуть: бачили, постійно бовтався по Якимівці, але жаліли і не повідомляли, ось до чого призводить непотрібна жалість, мені дуже шкода що ця дитина не бачила ані любові, ані людяності в цьому світі..." - додає мешканка Якимівки Ольга Назарова.

11-річний Максим Самофалов (фото: facebook.com/groups/akimonline)