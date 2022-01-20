"Жалели и не сообщали": в сети рассказали об убитом мальчике под Запорожьем и подозреваемых

В полиции Запорожья рассказали о расследовании дела о жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова , которого разыскивали пять месяцев, и отметили, что не могут утверждать, что ребенка похитили, а сам мальчик "однозначно знал своих будущих убийц".

Максим проживал больше времени у бабушки, а не с мамой и отчимом, а затем его отправили в интернат в селе Терпение. От туда мальчик частенько сбегал и бродяжничал.

"Как мальчик выживал на улице? Просил поесть у людей, иногда предлагал свои услуги как недорогую рабочую силу: кому-то помогал", - рассказала пресс-офицер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Так, Максима время от времени видели вместе с этими мужчинами. Правоохранители допускают, что мальчик мог добровольно сесть к подозреваемым в машину, и те отвезли его в частный дом в поселке Радивоновка Акимовского района (в 10 км от родного села), который принадлежит бабушке одного из задержанных.

"Кстати, мы пока проверяем информацию о том, держали ли мальчика в подвале силой. Вполне возможно, что он просто какое-то время жил там, скрываясь, чтобы его не отправили снова в интернат. Жил там с согласия подозреваемых. А потом мог себя плохо повести, и его начали избивать", - говорит она.

В полиции также рассказали, что сейчас нет информации, подвергался ли мальчик сексуальному надругательству со стороны подозреваемых.

"Тело ребенка пролежало в земле довольно долго. Определить, было ли сексуальное насилие по останкам мальчика будет сложно. Сами же подозреваемые вряд ли будут говорить об этом", - отметила Лебединская.

Когда правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемых, были привлечены бойцы спецподразделения КОРД, так как мужчинам после содеянного было нечего терять.

"Неизвестно, чего можно от них ждать. Один из них девять лет отсидел на зоне изнасилования. Второй был судим за похищение человека. Предостережения были не лишними", - рассказали в полиции.

Кстати, напомним, что после задержания подозреваемые сознались еще в одном убийстве, рассказав, что в сентябре прошлого года убили 48-летнюю женщину, которая считалась пропавшей без вести, и бросили ее тело в реку.

В сети рассказывают о подозреваемых и их жертве

Тем временем в сети стали появляться сообщения о том, что одному из подозреваемых прежде удавалось избежать наказания за прошлое злодеяние. Также местные жители пишут, что многие видели Максима на улице до его исчезновения, но якобы "никому не было до этого дела".

Так, в Facebook-группе "Akimovka Online" рассказали о случае похищения и издевательств над мужчиной, у которого подозреваемый по прозвищу Череп "выбивал" долг 13 тысяч гривен по просьбе одной женщины. Тогда пострадавшему удалось сбежать и он обратился в полицию. Злоумышленника задержали, но суд дал ему 4 года условно.

"Все знали о прошлых деяниях этого животного, но он всегда избегал наказания! Это не человек, это маньяк! Сколько он причинил людям зла... А если бы его изначально наказали за самое его первое преступление и он понес наказание, может такого и не было бы..." - написала жительница Акимовки Алина Бесперстова.

"Насколько я понимаю из комментариев, один из них, это тот который избил до полусмерти Виктора Николаевича, он даже не сел. А если бы тогда его посадили, мальчик был бы жив! Жаль, что все решают деньги", - рассказывает Наталья Бетин из Запорожья.

"Следствие должно было быть еще когда ребенок пропал, и говорили прямо, что он водился с ним! А полиция местная знала, кто такой этот Череп и на что он способен!!!!" - возмущается Алина Бидзинова, реагируя на слова одного из пользователей сети, что пока идут оперативно-следственные мероприятия, нельзя разглашать тайну следствия.

"Не менее виноваты взрослые, допустившие это событие. Все прекрасно знают, что мальчик бродяжничал днями и ночами, и никому не было до этого дела. Жаль ребенка, до последнего надеялась что мальчик жив..." - рассказывает Ната Этоя.

"Я полностью согласна, на сегодняшний день все знакомые звонят и говорят: видели, постоянно болтался по Акимовке, но жалели и не сообщали, вот к чему приводит ненужная жалость, мне очень жаль что этот ребенок не видел ни любви, ни человечности в этом мире..." - добавляет жительница Акимовки Ольга Назарова.

11-летний Максим Самофалов (фото: facebook.com/groups/akimonline)