Жорстка посадка літака в "Борисполі": стали відомі подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Літак при посадці і при вирулюванні збив ліхтарі

Літак компанії "Бєлавіа", який 9 грудня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив жорстку посадку, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на пасажирів іншого рейсу, яким повідомили про зміну місця посадки через інцидент.

Вони розповіли, що в результаті аварії смугу закрили для польотів, а через перевантаження інших злітно-посадкових смуг "Борисполя" частину рейсів відправляли в Харків і Одесу.

За інформацією очевидців в соцмережах, літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Місце посадки лайнера перекрили.

Скрін: facebook.com/airportboryspil

Літак при посадці і при вирулюванні збив ліхтарі.

Як розповів директор аеропорту Павло Рябікін, під час інциденту було прийнято рішення тимчасово закривати смугу для того, щоб очистити її.

"Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник . Інших пошкоджень немає", - розповів він.

За даними відстеження рейсів Flightradar24, протягом вечора 9 грудня кілька рейсів, які повинні були прибути в "Бориспіль", були перенаправлені в інші аеропорти - "Жуляни", Одеський, Харківський та Львівський міжнародні аеропорти.

Скриншон: flightradar24

Крім того, два рейси замість аеропорту "Бориспіль" були спрямовані в Будапешт і Варшаву.

Як повідомлялося раніше, після краху біля берегів Японії американського винищувача F/A-18 і літака-заправника KC-130 Корпусу морської піхоти США був знайдений один з американських військовослужбовців, ще шестеро пропали безвісти.

Також ми писали про те, що в листопаді в Російській Федерації в аеропорту "Шереметьєво" літак розчавив людину на злітній смузі.

Нагадаємо, нещодавно відомий репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей розбився, впавши з крила літака під час зйомок кліпу на свою композицію.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна