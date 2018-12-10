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Жесткая посадка самолета в "Борисполе": стали известны подробности

STYLERПроисшествия    10.12.2018 - 10:01
Жесткая посадка самолета в "Борисполе": стали известны подробности
Фото: коллаж РБК-Украина

Самолет при посадке и при выруливании сбил фонари

Самолет компании "Белавиа", который 9 декабря в международном аэропорту "Борисполь" осуществил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пассажиров другого рейса, которым сообщили об изменении места посадки из-за инцидента.

Они рассказали, что в результате аварии полосу закрыли для полетов, а из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос "Борисполя" часть рейсов отправляли в Харьков и Одессу.

По информации очевидцев в соцсетях, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Место посадки лайнера перекрыли.

Жесткая посадка самолета в &quot;Борисполе&quot;: стали известны подробности

Скрин: facebook.com/airportboryspil

Самолет при посадке и при выруливании сбил фонари.

Как рассказал директор аэропорта Павел Рябикин, во время инцидента было принято решение временно закрывать полосу для того, чтобы очистить ее.

"Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - рассказал он.

По данным отслеживания рейсов Flightradar24, в течение вечера 9 декабря несколько рейсов, которые должны были прибыть в "Борисполь", были перенаправлены в другие аэропорты - "Жуляны", Одесский, Харьковский и Львовский международные аэропорты.

Жесткая посадка самолета в &quot;Борисполе&quot;: стали известны подробностиСкриншон: flightradar24

Кроме того, два рейса вместо аэропорта "Борисполь" были направлены в Будапешт и Варшаву. 

Как сообщалось ранее, после крушения у берегов Японии американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США был найден один из американских военнослужащих, еще шесть пропали без вести. 

Также мы писали о том, что в ноябре в Российской Федерации в аэропорту "Шереметьево" самолет раздавил человека на взлетной полосе.

Напомним, недавно известный рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей разбился, упав с крыла самолета во время съемок клипа на свою композицию.

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Видео: РБК-Украина

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