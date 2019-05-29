Під Житомиром батьки спалили п'ятирічну дочку: інтерв'ю з матір'ю

Під Житомиром батьки спалили свою 5-річну дочку і викинули останки в річку. До смертельного інциденту рідні батьки чинили звірства над дитиною. Про те, що насправді сталося і як росла дитина розповіла прийомна мама вбитої дівчинки Наталя Коберник, передають "Факти".

Як з'ясувалося, дитина страждала вродженим правостороннім паралічем Ерба і диплегією верхніх кінцівок (підвид ДЦП).

"Бабуся розповіла, що її доньку (мати Даші) постійно бив співмешканець, знущався, ламав їй руки. Бив, і коли та була вагітна. До речі, тому Дашенька і народилася з паралічем. У її матері було ще двоє дітей, а їх у неї забрали. Також жінку позбавили батьківських прав", - розповідає Наталя Коберник.

Батьки спалили дочку під Житомиром – інтерв'ю з мамою (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

За її словами, Даша потрапила до неї в сім'ю, коли їй було 1,5 роки. Тоді вона потрапила в лікарню зі страшними побоями. Коли Наталя з чоловіком взяли її в сім'ю, Даша навіть не могла сидіти.

"Вона вся була синя, на ній не було живого місця. Її били батьки. Я дізналася про Дашу від начальника Служби у справах дітей в Житомирі. Чиновниця сказала мені, що є дівчинка, якій зараз шукають прийомну сім'ю. Це було в травні 2015 року. Виявилося, ще в жовтні 2014-го Дашу забрали у батьків. Ті були п'яні. А дівчинка була така побита, що навіть не могла сидіти", — повідомила Коберник.

За словами адміністратора мами, у свої півтора рочки Даша важила всього сім кілограмів. Це була виснажена хвора дитина.

Батьки спалили дочку під Житомиром – інтерв'ю з мамою (фото: facebook.com/В'ячеслав Печененко)

"Ми відразу почали з нею працювати. Стали водити її по всім фахівцям, які пройшли 12 курсів реабілітації. І добились хорошого результату. Розробили Даші ручку, вона вже могла брати цією рукою предмети. У нашій родині дитина зростала в любові й турботі", — додала жінка.

Через півроку родичі Даші вирішили повернути дитину.

"Спочатку прийшла її рідна бабуся. Сказала, що хоче побачити онуку. Ми не перешкоджали. Спочатку до нас приїхала тільки бабуся. Наступного разу вона привезла і доньку — маму Даші, а потім і її співмешканця", — розповіла Коберник.

Прийомна мама стверджує, що Даша боялася своїх родичів. При цьому активісти допомогли батькам через суд повернути дитину.

Батьки спалили дочку під Житомиром – інтерв'ю з мамою (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

"У нас Дашу забрали 12 квітня 2018 року. А вже у серпні ці нелюди, виявляється, її вбили. Останні дев'ять місяців ніхто не знав, де вона і що з нею відбувається. Хоча соцслужби зобов'язані були це контролювати. У січні 2019 року несподівано з'ясувалося, що Дашу вже кілька місяців не бачив ні один соціальний працівник. Представники соцслужби з Овруцького району тричі приходили в цю сім'ю і жодного разу не бачили дитину. "Як це так? — питала я. — А якщо вони її вбили?!" "Наталія Анатоліївна, що ви таке говорите", — відповідали мені соцпрацівники. — Хто міг її вбити?" — розповіла прийомна мати.

Батьки спалили дочку під Житомиром – інтерв'ю з мамою (фото: facebook.com/В'ячеслав Печененко)

Нагадаємо, що вбивство дитини сталося в одному з сіл Овруцького району Житомирської області. Батьки вбили свою п'ятирічну дочку, спалили її тіло, а кістки викинули в річку. Коли поліція приїхала в будинок горе-батьків, то вони спочатку хотіли видати свого трирічного сина за дочку, якої більше немає. 41-річна мати винесла з будинку дитину, одягнену в дівчачий одяг. Але правоохоронці запропонували жінці показати всіх трьох дітей. У підсумку сім'я зізналася у страшному вбивстві, яке вони скоїли близько 8 місяців назад.

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