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Український депутат потрапила в жахливу ДТП: постраждала в реанімації

STYLERПодії    24.12.2018 - 15:52
Український депутат потрапила в жахливу ДТП: постраждала в реанімації
Колаж РБК-Україна

Медики оцінюють її стан як середньо-тяжкий

В Житомирській області, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю двох автомобілів. В результаті аварії в лікарню доставлена постраждала - екс-народний депутат і голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська. Про це повідомляє видання "UA:Житомир".

Трагедія сталася біля села Царівка Коростишівського району Житомирської області в понеділок, 24 грудня близько 5:30 ранку.

Водій позашляховика "Тойота" не впорався з керуванням автомобіля, так як не врахував погодні умови і не вибрав безпечну швидкість. В результаті спочатку позашляховик зіткнувся з іншим автомобілем, "Опель Вектра", потім його занесло по трасі і в результаті він перекинувся в кювет.

Український депутат потрапила в жахливу ДТП: постраждала в реанімації

Анжеліка Лабунська (фото: facebook.com/labunska.anzhelika)

Депутат Житомирської обласної ради, голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська, яка була на пасажирському сидінні автомобіля "Тойота", отримала тілесні ушкодження.

Її доставили в Житомирську обласну клінічну лікарню імені А. Ф. Гербачевського і медики оцінюють її стан як середньо-тяжкий. Більш детально про травми народного депутата лікарі повідомляти відмовилися.

Відео: facebook.com/telekanalzhytomyr

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у час страшного ДТП у Києві загинула вагітна жінка, яку затиснуло в автомобілі.

А також розповідали про те, що у Дніпропетровській області зіткнулося два автомобіля, є загиблі.

Відео: РБК-Україна

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