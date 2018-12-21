Беременная украинка и водитель-иностранец: детали жуткой аварии в Киеве

Видео: YouTube/informator.ua

В Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 45-летняя беременная женщина - пассажирка Mercedes A130 оказалась зажатой в авто и ее пришлось вырезать из машины.

Как известно, водитель Mercedes, который врезался в автобус МАЗ, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции сообщили, что 28-летний водитель иномарки после аварии был доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. Водителем оказался гражданин другого государства, который с 2014 года имеет вид на постоянное место жительства на территории Украины.

ДТП на Леся Курбаса (фото: kiev.informator.ua)

Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, в полиции отметили, что никто из 20 пассажиров автобуса не пострадал.

Напомним, 20 декабря в Киеве произошло масштабное ДТП, которое стало причиной огромной пробки на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Броварах 21-летний лейтенант полиции сбил насмерть женщину.

Видео: РБК-Украина