Вагітна українка і водій-іноземець: деталі страшної ДТП у Києві

Відео: YouTube/informator.ua

У Києві на проспекті Леся Курбаса сталася серйозне ДТП, в результаті якого загинула 45-річна вагітна жінка - пасажирка Mercedes A130 виявилася затиснутою в авто і її довелося вирізати з машини.

Як відомо, водій Mercedes, який врізався в автобус МАЗ, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції повідомили, що 28-річний водій іномарки після аварії був доставлений в лікарню, де йому надали кваліфіковану допомогу. Водієм виявився громадянин іншої держави, який з 2014 року має посвідку на постійне місце проживання на території України.

ДТП на Леся Курбаса (фото: kiev.informator.ua)

Зараз він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, у поліції зазначили, що ніхто з 20 пасажирів автобуса не постраждав.

Нагадаємо, 20 грудня в Києві сталася масштабне ДТП, яка стала причиною величезної пробки на проспекті Перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Броварах 21-річний лейтенант поліції збив на смерть жінку.

Відео: РБК-Україна