ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)

STYLERПроисшествия    20.12.2018 - 15:25
Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)
Фото: РБК-Украина

В аварию попали сразу несколько автомобилей

В Киеве на проспекте Победы рядом с метро "Житомирская" образовалась очень большая пробка, причиной которой стало серьезное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)

Фото: Facebook/KyivOperativ

Отмечается, что в направлении Житомира в аварию попали сразу несколько автомобилей. Полиция уже прибыла на место и выясняет все обстоятельства ДТП. О пострадавших пока ничего не известно.

Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Тянучка начинается от метро "Берестейская". Водителям предлагают ехать объездными путями, чтобы не попасть в пробку.

Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)Фото: Facebook/KyivOperativ

Напомним, что в Киевской области на одесской трассе два автомобиля сбили лося, который внезапно выбежал на дорогу.

Ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки сбил человека после чего врезался в дерево. В результате аварии пострадали трое человек.

Мы также сообщали, что под Киевом возле Чабанов фура врезалась в шесть автомобилей из-за чего пострадали три человека, включая ребенка.

Видео: РБК-Укриана

"Был трезв": под Киевом 21-летний "коп" насмерть сбил женщину Смертельное ДТП под Житомиром: в авто был ребенок
Новости Украины ДТПавария
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь