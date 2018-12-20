Масштабное ДТП в Киеве: образовалась большая пробка (фото)

Фото: РБК-Украина

В аварию попали сразу несколько автомобилей

В Киеве на проспекте Победы рядом с метро "Житомирская" образовалась очень большая пробка, причиной которой стало серьезное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/KyivOperativ

Отмечается, что в направлении Житомира в аварию попали сразу несколько автомобилей. Полиция уже прибыла на место и выясняет все обстоятельства ДТП. О пострадавших пока ничего не известно.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Тянучка начинается от метро "Берестейская". Водителям предлагают ехать объездными путями, чтобы не попасть в пробку.

Фото: Facebook/KyivOperativ

Напомним, что в Киевской области на одесской трассе два автомобиля сбили лося, который внезапно выбежал на дорогу.

Ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки сбил человека после чего врезался в дерево. В результате аварии пострадали трое человек.

Мы также сообщали, что под Киевом возле Чабанов фура врезалась в шесть автомобилей из-за чего пострадали три человека, включая ребенка.

Видео: РБК-Укриана