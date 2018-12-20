Масштабна ДТП у Києві: утворилася велика пробка (фото)

Фото: РБК-Україна

В аварію потрапили відразу декілька автомобілів

У Києві на проспекті Перемоги поряд з метро "Житомирська" утворилася дуже велика пробка, причиною якої стало серйозне ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Facebook/KyivOperativ

Наголошується, що в напрямку Житомира в аварію потрапили відразу декілька автомобілів. Поліція вже прибула на місце і з'ясовує всі обставини ДТП. Про постраждалих поки що нічого не відомо.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Тягучка починається від метро "Берестейська". Водіям пропонують їхати об'їзними шляхами, щоб не потрапити в пробку.

Фото: Facebook/KyivOperativ

Нагадаємо, що в Київській області на одеській трасі два автомобілі збили лося, який раптово вибіг на дорогу.

Раніше повідомлялося про те, що водій маршрутки збив людину, після чого врізався в дерево. В результаті аварії постраждали троє людей.

Ми також повідомляли, що під Києвом біля Чабанов фура врізалася в шість автомобілів з-за чого постраждали три людини, включаючи дитину.

Відео: РБК-Україна