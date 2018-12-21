ДТП в Киеве: зажатая в авто беременная женщина скончалась на месте (фото)

В Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло серьезное ДТП. Mercedes A130 и автобус №9 столкнулись на путепроводе, сообщает Информатор.
Оба транспортных средства двигались в сторону центра. Авария произошла в тот момент, когда автобус выезжал с остановки "Станция Борщаговка". Mercedes на полной скорости влетел в автобус.
Фото: kiev.informator.ua
Автомобиль был сильно поврежден из-за чего женщину-пассажира пришлось вырезать из разбившегося авто. Во время спасения женщины медики констатировали ее смерть. Погибшей на вид было около 40 лет.
По данным dtp.kiev.ua, женщина была беременна.
Фото: kiev.informator.ua
Травмы получил также и водитель Mercedes, хотя он утверждал, что он пассажир, и за рулем авто не был. Но, по словам свидетелей, именно этот мужчина находился за рулем автомобиля.
Фото: kiev.informator.ua
Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. В сопровождении полиции его отвезли в больницу с травмами головы и грудной клетки.
Фото: kiev.informator.ua
По словам кондуктора автобуса, в салоне находились пассажиры. Когда автобус отъезжал от остановки они услышали сильный удар. При этом никто из пассажиров не пострадал.
Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, что 20 декабря в Киеве произошло масштабное ДТП, которое стало причиной огромной пробки на проспекте Победы.
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