ДТП в Киеве: зажатая в авто беременная женщина скончалась на месте (фото)

В Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло серьезное ДТП. Mercedes A130 и автобус №9 столкнулись на путепроводе, сообщает Информатор.

Оба транспортных средства двигались в сторону центра. Авария произошла в тот момент, когда автобус выезжал с остановки "Станция Борщаговка". Mercedes на полной скорости влетел в автобус.

Фото: kiev.informator.ua

Автомобиль был сильно поврежден из-за чего женщину-пассажира пришлось вырезать из разбившегося авто. Во время спасения женщины медики констатировали ее смерть. Погибшей на вид было около 40 лет.

По данным dtp.kiev.ua, женщина была беременна.

Фото: kiev.informator.ua

Травмы получил также и водитель Mercedes, хотя он утверждал, что он пассажир, и за рулем авто не был. Но, по словам свидетелей, именно этот мужчина находился за рулем автомобиля.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. В сопровождении полиции его отвезли в больницу с травмами головы и грудной клетки.

Фото: kiev.informator.ua

По словам кондуктора автобуса, в салоне находились пассажиры. Когда автобус отъезжал от остановки они услышали сильный удар. При этом никто из пассажиров не пострадал.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что 20 декабря в Киеве произошло масштабное ДТП, которое стало причиной огромной пробки на проспекте Победы.

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