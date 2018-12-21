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ДТП в Києві: затиснута в авто вагітна жінка померла на місці (фото)

STYLERПодії    21.12.2018 - 10:16

У Києві на проспекті Леся Курбаса сталося серйозне ДТП. Mercedes A130 і автобус №9 зіткнулися на шляхопроводі, повідомляє Інформатор.

Обидва транспортні засоби рухалися в бік центру. Аварія сталася в той момент, коли автобус виїжджав з зупинки "Станція Борщагівка". Mercedes на повній швидкості влетів в автобус.

ДТП в Києві: затиснута в авто вагітна жінка померла на місці (фото)

Фото: kiev.informator.ua

Автомобіль був сильно пошкоджений, із-за чого жінку-пасажира довелося вирізати з розбитого авто. Під час порятунку жінки медики констатували її смерть. Загиблій на вигляд було близько 40 років.

За даними dtp.kiev.ua жінка була вагітна.

ДТП в Києві: затиснута в авто вагітна жінка померла на місці (фото)

Фото: kiev.informator.ua

Травми отримав також і водій Mercedes, хоча він стверджував, що він пасажир, і за кермом авто не було. Але, за словами свідків, саме цей чоловік перебував за кермом автомобіля.

ДТП в Києві: затиснута в авто вагітна жінка померла на місці (фото)

Фото: kiev.informator.ua

Наголошується, що водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп'яніння. У супроводі поліції його відвезли в лікарню з травмами голови та грудної клітини.

ДТП в Києві: затиснута в авто вагітна жінка померла на місці (фото)

Фото: kiev.informator.ua

За словами кондуктора автобуса, в салоні були пасажири. Коли автобус від'їжджав від зупинки вони почули сильний удар. При цьому ніхто з пасажирів не постраждав.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що 20 грудня в Києві сталося масштабне ДТП, яке стало причиною величезної пробки на проспекті Перемоги.

Раніше повідомлялося, що під Києвом в Броварах 21-річний лейтенант поліції збив насмерть пенсіонерку.

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