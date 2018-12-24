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Украинский депутат попала в жуткое ДТП: пострадавшая в реанимации

STYLERПроисшествия    24.12.2018 - 15:52
Украинский депутат попала в жуткое ДТП: пострадавшая в реанимации
Коллаж РБК-Украина

Медики оценивают ее состояние как средне-тяжелое

В Житомирской области, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии в больницу доставлена пострадавшая – экс-народный депутат и глава Житомирского областного совета Анжелика Лабунская. Об этом сообщает издание "UA:Житомир".

Трагедия произошла возле села Царевка Коростышевского района Житомирской области в понедельник, 24 декабря около 5:30 утра.

Водитель внедорожника "Тойота" не справился с управлением автомобиля, так как не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате внедорожник сначала столкнулся с другим автомобилем, "Опель Вектра", потом его занесло по трассе и в результате он перевернулся в кювет.

Украинский депутат попала в жуткое ДТП: пострадавшая в реанимации

Анжелика Лабунская (фото: facebook.com/labunska.anzhelika)

Депутат Житомирского областного совета, председатель Житомирской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская, которая была на пассажирском сидении автомобиля "Тойота", получила телесные повреждения.

Ее доставили в Житомирскую областную клиническую больницу имени А.Ф. Гербачевского и медики оценивают ее состояние как средне-тяжелое. Более подробно о травмах народного депутата врачи сообщать отказались.

Видео: facebook.com/telekanalzhytomyr

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во время страшного ДТП в Киеве погибла беременная женщина, которую зажало в автомобиле.

А также рассказывали о том, что в Днепропетровской области столкнулось два автомобиля, есть погибшие.

Видео: РБК-Украина

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