У Житомирській області троє дітей постраждали у ДТП (фото)

Фото: РБК-Україна

ДТП сталося на 87 км автодороги Київ-Ковель

Біля села Білий берег сталася аварія, в якій постраждали п'ять чоловік, включаючи трьох дітей. Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області

Правоохоронці встановили, що 44-річна мешканка Києва, яка була за кермом "Ford Mondeo" не впоралась з керуванням та вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого був 30-річний житель Волинської області.

Фото: zt.npu.gov.ua

В результаті зіткнення травми отримала жінка-водій "Ford Mondeo" і троє її дітей: 16, 6 і 4 років. Їх доставили в травматологічне та реанімаційне відділення Малинської лікарні.

Фото: zt.npu.gov.ua

Водій "Mercedes" також травмований і знаходиться в реанімаційному відділенні.

Фото: zt.npu.gov.ua

Нагадаємо, що в Київській області загинули 3 людини, які постраждали при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті сталося страшне ДТП з немовлям.