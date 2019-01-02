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В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 20:47
В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)
Фото: РБК-Украина

ДТП произошло на 87 км автодороги Киев-Ковель

Возле села Белый берег произошла авария, в которой пострадали пять человек, включая трех детей. Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области

Правоохранители установили, что 44-летняя жительница Киева, которая была за рулем "Ford Mondeo" не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого был 30-летний житель Волынской области.

В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)

Фото: zt.npu.gov.ua

В результате столкновения травмы получила женщина-водитель "Ford Mondeo" и трое ее детей: 16, 6 и 4 лет. Их доставили в травматологическое и реанимационное отделение Малинской больницы.

В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)

Фото: zt.npu.gov.ua

Водитель "Mercedes" также травмирован и находится в реанимационном отделении.

В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, что в Киевской области погибли 3 человека, которые пострадали при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье произошло страшное ДТП с младенцем.

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