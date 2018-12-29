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Моторошні подробиці ДТП під Києвом: поліція назвала винних (відео)

STYLERПодії    29.12.2018 - 21:06

Відео: "ТСН"

На трасі Київ-Чернігів легковий автомобіль "Opel" з п'ятьма пасажирами в салоні, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав у вантажівку. Після страшенного удару легковик перетворився на суцільне місиво - рятувальникам довелося зрізати дах. Поліція не виключає вини дорожніх служб. Подробиці трагедії повідомила "ТСН".

За кілька хвилин до кривавої трагедії тут сталася ще одна ДТП - зі слизкого шляху на дорожній знак відкинуло "KIA". Водій сміттєвоза, який їхав позаду, вирішив зупинитися, щоб допомогти витягнути авто. Раптом на горі з'явився "Opel", якого почало "носити" по дорозі - у результаті чого він на швидкості врізався в сміттєвоз.

Водій вантажівки - Ігор, перебуває у шоковому стані. Він говорить, що просто хотів допомогти.

"Я все чітко зробив згідно правил дорожнього руху. Проїхав тут на узбіччя, зупинився – все, як належить", - каже він.

Моторошні подробиці ДТП під Києвом: поліція назвала винних (відео)

Схема аварії (скріншот відео: "ТСН")

Очевидці трагедії кажуть, що комунальники вже після ДТП приїхали і посипали дорогу.

"Це кілометрів сто чи навіть більше було, тому що з гірки всі починають розганятися. Ну, а після ДТП уже приїхали і посипали дорогу", - кажуть очевидці.

У найближчій лікарні, що в місті Бровари, двоє інших потерпілих перебувають в тяжкому стані.

30-річний пасажир перебуває в комі - у нього відкрита черепно-мозкова травма, розірвана селезінка і численні забиття. Інший пасажир "Opel" - 40-річний чоловік  - на апараті штучного дихання - у нього черепно-мозкова травма, забиття легенів, складний перелом стегна. Лікарі поки що не дають жодних прогнозів.

У поліції відкрили провадження через порушення правил дорожнього руху водієм "Opel", вони також розглядають питання про притягнення дорожніх служб щодо недосконалого догляду за станом покриття.

Поліція досі не знайшла родичів загиблих і потерпілих. Номерний знак на "Opel" – чернігівський. 

Нагадаємо, раніше ми публікували відео, на якому "Uber" в Києві провалився в яму.

Також ми писали про те, що водій жорстоко побив пішоходів-порушників - є відео.

Раніше ми повідомляли про те, що поліція відповіла на дивну заяву експертів про смертельне ДТП в Харкові.

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