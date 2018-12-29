Жуткие подробности ДТП под Киевом: полиция назвала виновных (видео)

Видео: "ТСН"

На трассе Киев-Чернигов легковой автомобиль "Opel" с пятью пассажирами в салоне, не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в грузовик. После страшного удара легковушка превратилась в сплошное месиво - спасателям пришлось срезать крышу. Полиция не исключает вины дорожных служб. Подробности трагедии сообщила "ТСН".

За несколько минут до кровавой трагедии здесь произошло еще одно ДТП - со слизкого пути отбросило на дорожный знак "KIA". Водитель мусоровоза, который ехал сзади, решил остановиться, чтобы помочь вытащить авто. Вдруг на горе появился "Opel", которого начало "носить" по дороге - в результате чего он на скорости врезался в мусоровоз.

Водитель грузовика - Игорь, находится в шоковом состоянии. Он говорит, что просто хотел помочь.

"Я все четко сделал согласно правил дорожного движения. Проехал тут на обочину, остановился – все, как положено", - говорит он.

Схема аварии (скриншот видео: "ТСН")

Очевидцы трагедии говорят, что коммунальщики уже после ДТП приехали и посыпали дорогу.

"Это километров сто или даже больше было, потому что с горки все начинают разгоняться. Ну, а после ДТП уже приехали и посыпали дорогу", - говорят очевидцы.

В ближайшей больнице, что в городе Бровары, двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

30-летний пассажир находится в коме - у него открытая черепно-мозговая травма, разорвана селезенка и многочисленные ушибы. Другой пассажир "Opel" - 40-летний мужчина - на аппарате искусственного дыхания - у него черепно-мозговая травма, ушиб легких, сложный перелом бедра. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

В полиции открыли производство за нарушения правил дорожного движения водителем "Opel", они также рассматривают вопрос о привлечении дорожных служб относительно плохохо ухода за состоянием покрытия.

Полиция до сих пор не нашла родственников погибших и пострадавших. Номерной знак на "Opel" – черниговский.

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