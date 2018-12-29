Троє загиблих: страшні подробиці ДТП під Києвом (фото, відео)

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Двоє пасажирів перебувають у лікарні у вкрай тяжкому стані

На трасі Київ-Чернігів смт. Залісся легковий автомобіль "Опель" з п'ятьма пасажирами на борту, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав у вантажівку, водій якої зупинився допомогти іншому водієві. Подробиці трагедії повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

В результаті зіткнення в автомобілі "Опель" загинули дві жінки і один чоловік, два інші пасажири доставлені в місцеву центральну лікарню і перебувають у важкому стані.

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

В повідомленні ресурсу йдеться про те, що поліція Київської області просить без особливої потреби не виїжджати на автошляхи та обмежити пересування.

Відео з місця події (facebook.com/KyivOperativ/)

"Будьте максимально уважними, дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції і не забувайте про ремені безпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розміщали відео, на якому "Uber" в Києві провалився в яму.

Також раніше ми писали про те, що у Києві авто влетіло на зупинку (відео ДТП з "євробляхой").

Раніше ми повідомляли про те, що у поліції розповіли про подробиці ДТП за участю маршрутки та вантажівки.