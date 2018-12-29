ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Троє загиблих: страшні подробиці ДТП під Києвом (фото, відео)

STYLERПодії    29.12.2018 - 17:32
Троє загиблих: страшні подробиці ДТП під Києвом (фото, відео)
Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Двоє пасажирів перебувають у лікарні у вкрай тяжкому стані

На трасі Київ-Чернігів смт. Залісся легковий автомобіль "Опель" з п'ятьма пасажирами на борту, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав у вантажівку, водій якої зупинився допомогти іншому водієві. Подробиці трагедії повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

В результаті зіткнення в автомобілі "Опель" загинули дві жінки і один чоловік, два інші пасажири доставлені в місцеву центральну лікарню і перебувають у важкому стані.

 

 

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

В повідомленні ресурсу йдеться про те, що поліція Київської області просить без особливої потреби не виїжджати на автошляхи та обмежити пересування.

Відео з місця події (facebook.com/KyivOperativ/)

"Будьте максимально уважними, дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції і не забувайте про ремені безпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розміщали відео, на якому "Uber" в Києві провалився в яму.

Також раніше ми писали про те, що у Києві авто влетіло на зупинку (відео ДТП з "євробляхой").

Раніше ми повідомляли про те, що у поліції розповіли про подробиці ДТП за участю маршрутки та вантажівки.

У Китаї на вугільній шахті сталася аварія Перебігали дорогу: водій жорстоко побив пішоходів-порушників (відео)
Новини України ДТПсмертьавария
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся