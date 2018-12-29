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Трое погибших: страшные подробности ДТП под Киевом (фото, видео)

STYLERПроисшествия    29.12.2018 - 17:32
Трое погибших: страшные подробности ДТП под Киевом (фото, видео)
Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Два пассажира находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии

На трассе Киев-Чернигов легковой автомобиль "Опель" с пятью пассажирами на борту, не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в грузовик, водитель которой остановился помочь другому водителю. Подробности трагедии сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

В результате столкновения в автомобиле "Опель" погибли две женщины и один мужчина, два другие пассажиры доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.

 

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

В сообщении ресурса говорится о том, что полиция Киевской области просит без особой надобности не выезжать на автодороги и ограничить передвижения.

Видео с места происшествия (facebook.com/KyivOperativ/)

"Будьте максимально внимательными, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции и не забывайте о ремнях безопасности", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы размещали видео, на котором "Uber" в Киеве провалился в яму.

Также ранее мы писали о том, что в Киеве авто влетело в остановку (видео ДТП с "евробляхой").

Ранее мы также сообщали о том, что в полиции рассказали про подробности ДТП с участием маршрутки и фуры.

 

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