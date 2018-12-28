Смертельна ДТП у Харкові: поліція відповіла на дивну заяву експертів

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Силовики продовжують розшук зниклого лікаря-нарколога Дмитра Федірка

У головної підозрюваної у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській в Харкові у жовтні 2017 року Олени Зайцевої взяли необхідну для проведення аналізів кількість біоматеріалів. Про це в п'ятницю, 28 грудня, повідомив глава харківського управління Національної поліції Олег Бех, повідомляє NewsRoom Kharkiv.

Так він прокоментував заяву експертів на засіданні суду про брак вихідних даних.

За словами Беха, в разі необхідності правоохоронці готові провести службове розслідування, а також здійснити перевірку наркологічного центру.

Сергій Чиж, начальник слідчого управління, заявив про те, що поліція передала експертам всі дані та повну інформацію.

Також правоохоронці заявили, що донині продовжують розшук лікаря-нарколога Дмитра Федірка.

Чиж додав, що на початку 2019-го глава управління зобов'язаний заслухати звіт про хід його пошуків.

Як повідомлялося раніше, згідно з висновками автотехнічної експертизи, авто Зайцевої в момент смертельної аварії їхало з середньою швидкістю 106 км/год.

Також ми повідомляли про те, що обвинуваченим Геннадію Дронову і Олени Зайцевої продовжили арешт до 5 січня 2019 року.

Нагадаємо, за словами адвокатів Зайцевої, вона серйозно хвора.

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Відео: РБК-Україна