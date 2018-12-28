Смертельное ДТП в Харькове: полиция ответила на странное заявление экспертов

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Силовики продолжают розыск пропавшего врача-нарколога Дмитрия Федирко

У главной подозреваемой в деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года Алены Зайцевой взяли необходимое для проведения анализов количество биоматериалов. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил глава харьковского управления Национальной полиции Олег Бех, сообщает NewsRoom Kharkiv.

Так он прокомментировал заявление экспертов на заседании суда о нехватке выходных данных.

По словам Беха, в случае необходимости правоохранители готовы провести служебное расследование а также осуществить и проверку наркологического центра.

Сергей Чиж, начальник следственного управления, заявил о том, что полиция передала экспертам все данные и полную информацию.

Также правоохранители заявили, что по сей день продолжают розыск врача-нарколога Дмитрия Федирко.

Чиж добавил, что в начале 2019-го глава управления обязан заслушать отчет о ходе его поисков.

Как сообщалось ранее, согласно выводам автотехнической экспертизы, авто Зайцевой в момент смертельной аварии ехало со средней скоростью 106 км/ч.

Также мы сообщали о том, что обвиняемым Геннадию Дронову и Алене Зайцевой продлили арест до 5 января 2019 года.

Напомним, по словам адвокатов Зайцевой, она серьезно больна.

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Видео: РБК-Украина