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У жахливому ДТП загинув відомий український спортсмен: подробиці інциденту

STYLERПодії    14.11.2018 - 18:44
У жахливому ДТП загинув відомий український спортсмен: подробиці інциденту
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що в результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини

У середу, 14 листопада близько 15 години на трасі між селами Гаї-Лев'ятинські і Крупець в Рівненській області при зіткненні автомобіля Citroen з вантажівкою загинули дві людини. Один із загиблих — відомий спортсмен. Ще один пасажир був госпіталізований. Про це розповіли у відділі комунікації ГУ НПУ в Рівненській області.

Повідомляється, що 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

 

Фото: (rv.npu.gov.ua)

Крім водія Citroen в машині знаходився його 50-річний батько та 33-річний спортсмен із Тернопільської області. Вони отримали травми несумісні з життям. 26-річний водій був госпіталізований у важкому стані. Особи загиблих поліція не називає.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські і рятувальники.

Нагадаємо, що у Польщі водій на пішохідному переході збив трьох українок.

Раніше повідомлялося, що в Києві через снігопад зафіксовано майже 300 ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)

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