В жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен: подробности инцидента

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что в результате столкновения автомобилей погибло два человека

В среду, 14 ноября около 15 часов на трассе между селами Гаи-Левятинские и Крупец в Ровенской области при столкновении автомобиля Citroen с грузовиком погибли два человека. Один из погибших — известный спортсмен. Еще один пассажир был госпитализирован. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ НПУ в Ровенской области.

Сообщается, что 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Фото: (rv.npu.gov.ua)

Помимо водителя Citroen в машине находился его 50-летний отец и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы несовместимые с жизнью. 26-летний водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Личности погибших полиция не называет.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

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Видео: (video.rbc.ua)