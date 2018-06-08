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Дейв Батіста впевнений, що Дракс заслуговує на сольний фільм

STYLERКіно        08.06.2018 - 14:49
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Актор розповів, який фільм хотів би побачити

Актор Дейв Батіста, який виконав у кіновсесвіті Marvel роль Дракса Руйнівника, відреагував на новину про те, що Джокер версії Джареда Лето отримає свій власний фільм. Артист зазначив, що сольник про Дракса здається йому гарною ідеєю. Про це повідомляє видання Collider.

"З хорошого боку! На який я зазвичай намагаюся дивитися ... Якщо це сталося, то шанси, що я отримаю фільм про Дракса, виросли астрономічно! Настільки високо, що я збираюся перестати твітити про це, сісти біля телефону і чекати на дзвінок Marvel Studios! В будь-яку секунду!" - написав Батіста.

 

Режисер "Вартових Галактики" Джеймс Ганн відповів акторові і пожартував, що "тільки що намагався зателефонувати" йому.

Нагадаємо, що зірка "Чорної пантери" не хотів ставати актором.

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Теги: кіно, фільми, Marvel, актор
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