Дейв Батіста впевнений, що Дракс заслуговує на сольний фільм

Актор розповів, який фільм хотів би побачити

Актор Дейв Батіста, який виконав у кіновсесвіті Marvel роль Дракса Руйнівника, відреагував на новину про те, що Джокер версії Джареда Лето отримає свій власний фільм. Артист зазначив, що сольник про Дракса здається йому гарною ідеєю. Про це повідомляє видання Collider.

"З хорошого боку! На який я зазвичай намагаюся дивитися ... Якщо це сталося, то шанси, що я отримаю фільм про Дракса, виросли астрономічно! Настільки високо, що я збираюся перестати твітити про це, сісти біля телефону і чекати на дзвінок Marvel Studios! В будь-яку секунду!" - написав Батіста.

But on the bright side! Which I usually try to look at... if this can happen then the chances of me getting a Drax movie have got to be astronomically high! Like so high that I’m going to stop tweeting and sit by the phone and wait for @MarvelStudios to call! ....any second now! https://t.co/hOt1I2OJxJ