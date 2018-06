Дэйв Батиста уверен, что Дракс заслуживает сольный фильм

Актер рассказал, какой фильм хотел бы увидеть

Актер Дэйв Батиста, который исполнил в киновслеленной Marvel роль Дракса Разрушителя, отреагировал на новость о том, что Джокер версии Джареда Лето получит свой собственный фильм. Артист отметил, что сольник о Драксе кажется ему хорошей идеей. Об этом сообщает издание Collider.

"С хорошей стороны! На которую я обычно пытаюсь смотреть… Если это произошло, то шансы, что я получу фильм про Дракса, выросли астрономически! Настолько высоко, что я собираюсь перестать твитить об этом, сесть у телефона и ждать звонка Marvel Studios! В любую секунду!" - написал Батиста.

But on the bright side! Which I usually try to look at... if this can happen then the chances of me getting a Drax movie have got to be astronomically high! Like so high that I’m going to stop tweeting and sit by the phone and wait for @MarvelStudios to call! ....any second now! https://t.co/hOt1I2OJxJ