Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дэйв Батиста уверен, что Дракс заслуживает сольный фильм

STYLERКино        08.06.2018 - 14:49
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Актер рассказал, какой фильм хотел бы увидеть

Актер Дэйв Батиста, который исполнил в киновслеленной Marvel роль Дракса Разрушителя, отреагировал на новость о том, что Джокер версии Джареда Лето получит свой собственный фильм. Артист отметил, что сольник о Драксе кажется ему хорошей идеей. Об этом сообщает издание Collider. 

"С хорошей стороны! На которую я обычно пытаюсь смотреть… Если это произошло, то шансы, что я получу фильм про Дракса, выросли астрономически! Настолько высоко, что я собираюсь перестать твитить об этом, сесть у телефона и ждать звонка Marvel Studios! В любую секунду!" - написал Батиста. 

 

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн ответил актеру и пошутил, что "только что пытался позвонить" ему. 

Напомним, что звезда "Черной пантеры" не хотел становиться актером.

Стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел "Мир Юрского периода 2": украинские звезды посетили гала-премьеру (фото)
Теги: кино, фильмы, Marvel, актер
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь