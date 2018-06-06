Зірка "Чорної пантери" не хотів ставати актором

Чедвік Боузман розповів, чому вирішив стати актором

Американський актор Чедвік Боузман, відомий завдяки ролі супергероя Чорної пантери в кіновсесвіті Marvel, розповів, що не хотів пов'язувати своє життя з акторською кар'єрою. За його словами, йому комфортніше бути в ролі режисера або сценариста. Про це повідомляє Esquire.

"У мене завжди був настрій режисера, сценариста. Я не хотів перебувати на сцені, я не хотів перебувати в кадрі. Взагалі. Мій старший брат - танцюрист, а ще він грав в театральних постановках. Пам'ятаю, як сидів разом з мамою в залі для глядачів і спостерігав за режисером, мені завжди було набагато цікавіше те, що робить він, ніж те, що відбувалося на сцені. Я став актором, тому що намагався дослідити весь процес", - розповів Боузман.

Фото: Esquire

Нагадаємо, що фанат Marvel вважає, що Соколиного Ока мав зіграти глухий актор.