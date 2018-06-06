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Звезда "Черной пантеры" не хотел становиться актером

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 18:52
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Чедвик Боузман рассказал, почему решил стать актером

Американский актер Чедвик Боузман, известный благодаря роли супергероя Чёрной пантеры в киновселенной Marvel, рассказал, что не хотел связывать свою жизнь с актерской карьерой. По его словам, ему комфортнее быть в роли режиссера или сценариста. Об этом сообщает Esquire.

"У меня всегда был настрой режиссера, сценариста. Я не хотел находиться на сцене, я не хотел находиться в кадре. Вообще. Мой старший брат – танцор, а еще он играл в театральных постановках. Помню, как сидел вместе с мамой в зрительном зале и наблюдал за режиссером; мне всегда было намного интересней то, что делает он, чем то, что происходило на сцене. Я стал актером, потому что пытался познать весь процесс",  - рассказал Боузман.

Фото: Esquire

Напомним, что фанат Marvel считает, что Соколиного Глаза должен был сыграть глухой актер.

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Теги: кино, фильмы, супергерои, Marvel, актер
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