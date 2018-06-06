Звезда "Черной пантеры" не хотел становиться актером

Чедвик Боузман рассказал, почему решил стать актером

Американский актер Чедвик Боузман, известный благодаря роли супергероя Чёрной пантеры в киновселенной Marvel, рассказал, что не хотел связывать свою жизнь с актерской карьерой. По его словам, ему комфортнее быть в роли режиссера или сценариста. Об этом сообщает Esquire.

"У меня всегда был настрой режиссера, сценариста. Я не хотел находиться на сцене, я не хотел находиться в кадре. Вообще. Мой старший брат – танцор, а еще он играл в театральных постановках. Помню, как сидел вместе с мамой в зрительном зале и наблюдал за режиссером; мне всегда было намного интересней то, что делает он, чем то, что происходило на сцене. Я стал актером, потому что пытался познать весь процесс", - рассказал Боузман.

Фото: Esquire

Напомним, что фанат Marvel считает, что Соколиного Глаза должен был сыграть глухой актер.