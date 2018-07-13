"Дике Поле": вийшов перший трейлер фільму за романом Жадана

Кадр з фільму "Дике Поле"

Знята за мотивами роману "Ворошиловград" картина вийде в широкий прокат 8 листопада

Вийшов перший офіційний трейлер українського фільму "Дике Поле" - екранізації культового роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

Режисером стрічки, створеної за підтримки Держкіно, став Ярослав Лодигін.

Кадр з фільму "Дике Поле" за романом Жадана

За сюжетом фільму головний герой Герман змушений повернутися в своє рідне містечко на Донбасі. Старший брат Германа зник, і тепер головному герою доведеться захистити сімейний бізнес - стару бензоколонку. Разом з нею - друзів дитинства і кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її в кукурудзяні поля і залізну дорогу, яка нікуди не веде.

"Чим закінчиться ця іронічна і повна пригод подорож через Дике поле?" - йдеться в синопсисі.

Перший трейлер фільму "Дике Поле" за романом Жадана

Прем'єра картини "Дике Поле" запланована на 8 листопада цього року.

Додамо, що головні ролі у фільмі виконали Олег Москаленко (Герман), Володимир Ямненко (Коча), Георгій Поволоцький (Травма), Олексій Горбунов (Пастор), Руслана Хазіпова (Оля), Євгенія Муц (Катя), Роман Халаїмов (Марлен), Ігор Портянко (Ніколай Ніколаєвич), Сергій Жадан та інші українські актори.

До речі, режисер Сергій Шляхтюк розповів в інтерв'ю Styler про те, чи є шанс для розвитку українського кіно.

Відео: РБК-Україна