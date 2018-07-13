"Дикое Поле": вышел первый трейлер фильма по роману Жадана

Кадр из фильма "Дикое Поле"

Снятая по мотивам романа "Ворошиловград" картина выйдет в широкий прокат 8 ноября

Вышел первый официальный трейлер украинского фильма "Дикое Поле" - экранизации культового романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

Режиссером ленты, созданного при поддержке Госкино, стал Ярослав Лодыгин.

Кадр из фильма "Дикое Поле" по роману Жадана

По сюжету фильма главный герой Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Старший брат Германа исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

"Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие через Дикое поле?" - говорится в синопсисе.

Первый трейлер фильма "Дикое Поле" по роману Жадана

Премьера картины "Дикое Поле" запланирована на 8 ноября этого года.

Добавим, что главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич ), Сергей Жадан и другие украинские актеры.

Кстати, режиссер Сергей Шляхтюк рассказал в интервью Styler о том, есть ли шанс для развития украинского кино.

Видео: РБК-Украина