"Дикое Поле": вышел первый трейлер фильма по роману Жадана

STYLER Кино 13.07.2018 - 01:08
Кадр из фильма "Дикое Поле" Кадр из фильма "Дикое Поле"

Снятая по мотивам романа "Ворошиловград" картина выйдет в широкий прокат 8 ноября

Вышел первый официальный трейлер украинского фильма "Дикое Поле" - экранизации культового романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

Режиссером ленты, созданного при поддержке Госкино, стал Ярослав Лодыгин.

&quot;Дикое Поле&quot;: вышел первый трейлер фильма по роману Жадана

Кадр из фильма "Дикое Поле" по роману Жадана 

По сюжету фильма главный герой Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Старший брат Германа исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

"Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие через Дикое поле?" - говорится в синопсисе.

Первый трейлер фильма "Дикое Поле" по роману Жадана 

Премьера картины "Дикое Поле" запланирована на 8 ноября этого года.

Добавим, что главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич ), Сергей Жадан и другие украинские актеры.

Кстати, режиссер Сергей Шляхтюк рассказал в интервью Styler о том, есть ли шанс для развития украинского кино.

Видео: РБК-Украина

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