"DZIDZIO Перший Раз": вийшов другий "пікантний" тизер комедії

Вже у жовтні українці побачать новий фільм мегапопулярного DZIDZIO
Український музикант і актор DZIDZIO показав другий тизер свого нового фільму "DZIDZIO Перший Раз".
У відео головний герой комедійної стрічки намагається вирішити певну делікатну проблему. На прийомі у лікаря йому доведеться відповісти на незручні запитання.
Другий тизер фільму "DZIDZIO Перший Раз"
"DZIDZIO в душі - великий артист і наївний дитина, всю свою життя приховує один маленький секрет, який переростає у величезну проблему. На цей раз не найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу DZIDZIO повинен вирішити перший раз і дуже обережно", - йдеться в синопсисі фільму.
Перший тизер фільму "DZIDZIO Перший Раз"
Зазначимо, що прем'єра фільму "DZIDZIO Перший Раз" відбудеться 25 жовтня.
Раніше колоритний музикант озвучив серію соціальних анімованих роликів, в яких розповідається про причини смерті в ДТП.
Відео: РБК-Україна