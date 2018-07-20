"DZIDZIO Перший Раз": вийшов другий "пікантний" тизер комедії

Кадр з фільму "DZIDZIO Перший Раз"

Вже у жовтні українці побачать новий фільм мегапопулярного DZIDZIO

Український музикант і актор DZIDZIO показав другий тизер свого нового фільму "DZIDZIO Перший Раз".

У відео головний герой комедійної стрічки намагається вирішити певну делікатну проблему. На прийомі у лікаря йому доведеться відповісти на незручні запитання.

Другий тизер фільму "DZIDZIO Перший Раз"

"DZIDZIO в душі - великий артист і наївний дитина, всю свою життя приховує один маленький секрет, який переростає у величезну проблему. На цей раз не найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу DZIDZIO повинен вирішити перший раз і дуже обережно", - йдеться в синопсисі фільму.

Перший тизер фільму "DZIDZIO Перший Раз"

Зазначимо, що прем'єра фільму "DZIDZIO Перший Раз" відбудеться 25 жовтня.

Раніше колоритний музикант озвучив серію соціальних анімованих роликів, в яких розповідається про причини смерті в ДТП.

Відео: РБК-Україна