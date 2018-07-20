"DZIDZIO Перший Раз": вышел второй "пикантный" тизер комедии

Кадр из фильма "DZIDZIO Перший Раз"

Уже в октябре украинцы увидят новый фильм мегапопулярного DZIDZIO

Украинский музыкант и актер DZIDZIO показал второй тизер своего нового фильма "DZIDZIO Перший Раз".

В видео главный герой комедийной ленты пытается решить определенную деликатную проблему. На приеме у врача ему придется ответить на неудобные вопросы.

Второй тизер фильма "DZIDZIO Перший Раз"

"DZIDZIO в душе - большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело DZIDZIO должен решить первый раз и о-о-очень осторожно", - говорится в синопсисе фильма.

Первый тизер фильма "DZIDZIO Перший Раз"

Отметим, что премьера фильма "DZIDZIO Перший Раз" состоится 25 октября.

Ранее колоритный музыкант озвучил серию социальных анимированных роликов, в которых рассказывается о причинах смерти в ДТП.

Видео: РБК-Украина