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У Києві зняли американський міні-серіал про Чорнобиль: усі подробиці

STYLERКіно        11.06.2018 - 10:10
Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)
Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)

Столиця на три дні повернулася в 1980-ті

У центрі Києва закінчуються зйомки американського міні-серіалу про аварію на Чорнобильській атомній станції "Chernobyl". Про це повідомляє "Укрінформ".

Виробництвом серіалу займається телеканал HBO (Home Box Office) і британський канал Sky.

Ряд епізодів знімався на вулиці Богдана Хмельницького, в кварталах від Пушкінської до Володимирської. Для того, щоб відтворити картину 1986 року, на деяких закладах та магазинах змінили вивіски. Наприклад, будівля інформагентства "Укрінформ" стала "Музичною школою № 32", а поруч з'явився кіоск з вивіскою "Тютюн". Від Хрещатика до вулиці Богдана Хмельницького пустили автомобілі і автобуси періоду 1980-х років.

Для зйомок серіалу було перекрито рух на кількох вулицях з 8 по 10 червня. Міська адміністрація випустила для цього спеціальне розпорядження.

 

Фото: Зйомки міні-серіалу про Чорнобиль ( "Укрінформ")

Серіал "Chernobyl" буде мати один сезон з 5 серій. В основу сюжету лягла історія про хоробрих чоловіків і жінок, які ризикують власним життям для того, щоб врятувати Європу від неймовірної катастрофи.

У фільмі знімалися актори Джаред Харріс, який грає вченого Валерія Легасова, Емілі Уотсон, яка виконала роль ядерного фізика Уляни Хом'юк, шведський актор Стеллан Скарсгард, який виступив у ролі члена ЦК КПРС і голови державної комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Сценаристом стрічки виступив американський режисер: Крейг Мезин. Режисер серіалу – Юхан Ренко. Прем'єра запланована на 2019 рік.

До речі, у Києві пройде тиждень українського кіно в підтримку Сенцова.

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Теги: кіно, Київ, Чернобыль
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