В Киеве сняли американский мини-сериал про Чернобыль: все подробности

Столица на три дня вернулась в 1980-е

В центре Киева заканчиваются съемки американского мини-сериала об аварии на Чернобыльской атомной станции "Chernobyl". Об этом сообщает "Укринформ".

Производством сериала занимается телеканал HBO (Home Box Office) и британский канал Sky.

Ряд эпизодов снимался на улице Богдана Хмельницкого, в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Для того, чтобы воссоздать картину 1986 года, на некоторых учреждениях и магазинах сменили вывески. Например, здание информагентства "Укринформ" стало "Музыкальной школой № 32", а рядом появился киоск с вывеской "Табак". От Крещатика до улицы Богдана Хмельницкого пустили автомобили и автобусы периода 1980-х годов.

Для съемок сериала было перекрыто движение на нескольких улицах с 8 по 10 июня. Городская администрация выпустила для этого специальное распоряжение.

Фото: Съемки мини-сериала про Чернобыль ( "Укринформ")

Сериал "Chernobyl" будет иметь один сезон из 5 серий. В основу сюжета легла история о храбрых мужчинах и женщинах, которые рискуют собственной жизнью для того, чтобы спасти Европу от невероятной катастрофы.

В фильме снимались актеры Джаред Харрис, который играет ученого Валерия Легасова, Эмили Уотсон, которая исполнила роль ядерного физика Ульяны Хомюк, шведский актер Стеллан Скарсгард, который выступил в роли члена ЦК КПСС и председателя государственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сценаристом ленты выступил американский режиссер Крейг Мезин. Режиссер сериала – Юхан Ренко. Премьера запланирована на 2019 год.

Кстати, в Киеве пройдет неделя украинского кино в поддержку Сенцова.

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